В Уфе в ближайшие годы будет работать не менее 20 зарядных станций для электромобилей

УФА, 18 ноября. Количество зарядных станций для электромобилей в Уфе удвоится в ближайшие годы и достигнет 20 единиц. При этом большую их часть введет Башкирская электросетевая компания (БЭСК, актив АФК "Система"), сообщил ТАСС генеральный директор БЭСК Сергей Гурин.

"Мы в любом случае видим, что в течение двух лет количество электрических заправок будет около 20 в Уфе и пригороде, я так ожидаю, это наши цифры. Большую часть из этого сделает БЭСК. Мы видим два основных направления в зоне нашего присутствия, где наиболее большой спрос на электромобили. В первую очередь это "города-миллионники", у нас это Уфа, и второе - федеральные трассы, но мы понимаем, что там инфраструктура транспортников, и будет более логично их размещать рядом с обычными заправками или кафе. Для нас трассы не приоритетная цель, будет дорого подводить инфраструктуру", - сообщил Гурин.

Он добавил, что в 2022 году компания планирует открыть еще несколько таких объектов в столице республики. Ранее БЭСК запустил две быстрые станции зарядки в Уфе, всего у компании теперь три "электрозаправки".

По данным регионального Минпрома, в Башкирии 13 зарядных станций для электромобилей, девять из них - в Уфе. Всего в республике зарегистрировано 160 автомобилей на электрической тяге.