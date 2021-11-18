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Снегопад и усиление ветра прогнозируют в Бурятии

На дорогах региона, по словам синоптиков, появятся гололедица и снежные накаты

УЛАН-УДЭ, 18 ноября. /ТАСС/. Снегопад, усиление ветра до 20 м/с прогнозируются в Бурятии - по Прибайкалью и на юге республики. Об этом сообщили в четверг в Бурятском гидрометеоцентре.

"По южной половине республики и Прибайкалью местами снегопад, усиление ветра до 20 м/с. На дорогах гололедица, снежные накаты, местами заносы", - сообщили в метеослужбе.

Кроме того, в ближайшие сутки ожидается понижение температуры. В Улан-Удэ - до минус 16 градусов Цельсия ночью, до минус 8 градусов Цельсия днем. Днем в четверг в столице Бурятии была солнечная погода, температура - около пяти градусов ниже ноля.

Синоптики призывают водителей быть осторожными на дорогах в ближайшие дни из-за неблагоприятных погодных условий.

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