Почти 1,2 тыс. домов на Ставрополье капитально отремонтируют в 2022 году

ПЯТИГОРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Капитальный ремонт почти 1,2 тыс. домов проведут в 2022 году на Ставрополье. Общая стоимость работ оценивается в 4,3 млрд рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ставрополья сформирован план региональной программы капремонта на будущий год. Планируется, что работы по капитальному ремонту общего имущества будут выполнены в 1 198 многоквартирных домах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них региональному оператору НО СК "Фонд капитального ремонта" предстоит организовать капремонт в 1 075 многоквартирных домах (МКД). В остальных 123 домах, которые накапливают взносы на капремонт на специальных счетах, работы будут организовывать сами собственники.

По данным пресс-службы, общая стоимость работ, запланированных к проведению в 2022 году, оценивается в 4,3 млрд. рублей. Основным источником финансирования остаются взносы на капитальный ремонт, которые ежемесячно уплачивают собственники помещений в МКД. В настоящее время средний уровень сбора взносов составляет 88,6%.

Региональная программа капитального ремонта общего имущества МКД реализуется с 2014 года. В нее включено более 8,7 тыс. многоквартирных домов. За это время капитальный ремонт получили более 2,8 тыс. домов.