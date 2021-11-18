В Липецке сократят количество коек для больных ковидом из-за снижения числа госпитализаций

ЛИПЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Снижение числа госпитализаций больных с коронавирусом в Липецкой области позволяет медикам региона сократить количество специализированных коек в госпиталях. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он пояснил, что число госпитализаций пациентов с ковидом сокращается ежедневно, число свободных коек в больницах растет. "В данных условиях предлагается сократить количество коек в госпиталях до 2,5 тыс., направив высвободившиеся ресурсы на оказание плановой медицинской помощи",- сказал Артамонов. В качестве примера он привел статистику, согласно которой, в среду, 17 ноября, в госпитали поступил 101 пациент, при этом 145 человек были выписаны. Ранее в регионе под лечение больных с коронавирусом было выделено свыше 3 тыс. коек.

Артамонов добавил, что в регионе по-прежнему сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка и ежедневный прирост заболевших колеблется в пределах 400 человек.

В пресс-службе администрации региона со ссылкой на специалистов пояснили, что снижение количества тяжелых случаев заболевания коронавирусом связано с прививочной кампанией. "Так, среди граждан старше 50 лет темпы заболеваемости сократились на 14,6 %", - сказали в управлении региона.

Кроме того, на данный момент в регионе однократно привились от ковида 602 014 человек, из них 60 162 человека прошли ревакцинацию. "План выполнен на 75,1% без учета повторной вакцинации, из расчета охвата 80% населения, охват населения составил 60,1% без учета повторной вакцинации",- отметили в пресс-службе. Уточняется, что оба компонента прививки получили в Липецкой области 523 803 человека, охват населения составил 51,5%.

В новость была внесена правка (15:25 мск) - передается с исправлением должности в первом абзаце.