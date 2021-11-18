Ингушетии необходимо около 100 млн рублей для восстановления 2,5 га леса

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Около 100 млн рублей из федерального бюджета необходимо Ингушетии для закупки саженцев и восстановления леса на площади 2,5 тыс. га. Об этом сообщил в четверг в ходе Дней Республики Ингушетия в Совете Федерации и. о. первого зампредседателя правительства республики - министр природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев.

"В соответствии с национальными целями, поставленными президентом страны, наша задача - обеспечить баланс в убытии и воспроизводстве лесов в соотношении 100% к 2024 году. <…> Для выполнения данной задачи в настоящее время остро стоит вопрос лесовосстановления в нашем регионе на площади 2,5 тыс. га, что требует большого количества посадочного материала, которого нет в регионе. Общий объем необходимых средств для реализации мероприятий составляет около 100 млн рублей. К сожалению, выделение их из республиканского бюджета не представляется возможным в связи с острой ограниченностью средств. В этой связи просил бы поддержать республику и оказать помощь в выделении из федерального бюджета вот эти дополнительные средства на приобретение этого посадочного материала", - сказал он.

Работы по лесовосстановлению в республике проводятся в рамках федерального проекта сохранения лесов. За период с 2019 по 2021 годы произведены посадки 140 тыс. саженцев, создан временный питомник, приобретена лесопожарная техника и 52 единицы лесохозяйственного оборудования. Также за этот период был восстановлен лес на площадки 60 га, проведено содействие естественного восстановления леса на площадки 400 га.

Общая площадь земель лесного фонда Ингушетии составляет 84 тыс. га, это почти 22% общей площади региона. 78 тыс. га из них покрыты лесом. Общий запас древесины в лесах республики более 12 млн, а среднегодичный прирост составляет 149 тыс. кубических метров, рассказал Евлоев.