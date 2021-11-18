В Приамурье установили максимум выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Врачи в Амурской области за сутки зарегистрировали максимальное для региона число случаев заражения коронавирусом - 231. Об этом сообщается в четверг на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"В Амурской области выявлен 231 новый случай COVID-19, из них не привиты против ковида 186 человек. У 168 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72%), у 62 - в виде пневмонии (27%)", - говорится в сообщении.

Накануне в Приамурье был зафиксирован предыдущий максимум - 228 случаев коронавирусной инфекции.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, в Благовещенске и еще в семи муниципалитетах введена система QR-кодов. С начала пандемии в области выявлено 43,5 тыс. случаев заражения, 507 человек умерли.