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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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Управление "Шанинкой" взял на себя проректор по учебной работе Евгений Миронов

Ректор "Шанинки" Сергей Зуев проходит по уголовному делу о мошенничестве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Оперативное управление Московской высшей школой социальных и экономических наук ("Шанинка") взял на себя проректор по учебной работе Евгений Миронов, сообщается в четверг на сайте вуза.

"Оперативное управление [вузом] взял на себя проректор Евгений Владимирович Миронов", - говорится в сообщении.

Уголовное дело, по которому проходит ректор "Шанинки" Сергей Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.

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РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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