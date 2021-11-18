ФСИН создаст систему беспристрастной оценки поступков сотрудников и заключенных

РЯЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Директор ФСИН России Александр Калашников сообщил, что ФСИН создает условия для беспристрастной оценки действий как сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), так и заключенных. Об этом он сообщил, выступая на V международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление", проходящем в Рязани.

"Одним из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы было и остается соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в местах лишения свободы", - подчеркнул он, выступая на форуме с участием руководителей территориальных органов ФСИН.

"В целях совершенствования работы создана служба по соблюдению прав человека в УИС, ее информационного обеспечения. Ее основной задачей является укрепление единой целостной системы обеспечения соблюдения прав человека, основанной на принципах объективности, беспристрастности при оценке правомерности поступков как сотрудников УИС, так и подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - отметил директор ФСИН.

Также он акцентировал внимание на взаимодействии с общественными организациями, в том числе с общественными наблюдательными комиссиями. В 2020 году члены ОНК 2 400 раз посещали учреждения ФСИН, рассмотрено более 2 000 письменных обращений лиц, находящихся в местах лишения свободы или под стражей.