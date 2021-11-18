Более 300 тыс. жителей Приморья получили субсидии на оплату коммунальных услуг в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Более 300 тыс. жителей Приморского края смогли компенсировать половину стоимости коммунальных платежей в 2021 году. На эти цели из бюджета было направлено 3,8 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приморского края.

"Компенсация в размере 50% за оплату коммунальных услуг проходит в рамках программы "Социальная поддержка населения Приморья". В этом году 305,4 тыс. приморцев смогли снизить свои расходы на коммуналку", - пояснили в пресс-службе.

Компенсацию в размере 50% можно получить только при отсутствии долга за жилищно-коммунальные услуги. Ей могут воспользоваться инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны труда, труженики тыла и другие федеральные и краевые льготники. "Граждане не освобождаются от платежей за коммунальные услуги. Компенсация приходит после того, как квитанции будут оплачены", - отметила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая, слова которого приводит пресс-служба.