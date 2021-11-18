Замминистра здравоохранения Крыма назвал ситуацию с коронавирусом в республике напряженной

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Крыму за неделю снизилось с 250 до 200 случаев в среднем в сутки, хотя ситуация с заболеваемостью остается напряженной, сообщил замминистра здравоохранения региона Антон Лясковский в эфире телеканала " Крым-24 " в четверг.

Врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский 15 ноября сообщал, что власти Крыма считают ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в республике напряженной, но контролируемой. Темпы прироста вышли на плато.

"В Крыму обстановка остается довольно напряженной, количество случаев у нас растет. В то же время хочу отметить, что количество госпитализированных пациентов стало немного меньше, в ковидные госпитали сейчас поступает в сутки менее 200 человек. Это мы отмечаем в последние три дня, что не может не радовать. Коечный фонд у нас свободный - порядка 18%", - сказал Лясковский.

Он также отметил, что "пока говорить о стабилизации и выходе на плато еще рано".

На сайте Минздрава Крыма сообщается, что за минувшие сутки выявили 878 случаев новой коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии зафиксировали 111 248 положительных результатов тестирования.

Из-за роста заболеваемости в республике ужесточили антиковидные меры. С 25 октября запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также некоторых организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников отдельных сфер деятельности, в том числе туризма.