ФСИН подготовила новый проект правил распорядка для улучшения условий в учреждениях

РЯЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. ФСИН России подготовила проект новых правил внутреннего распорядка в своих учреждениях, призванный создать более благоприятные условия для соблюдения прав содержащихся там лиц. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников, выступая на проходящем в Рязани V международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

По его словам, он направлен на улучшение условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. "На сегодняшний день службой подготовлен проект правил внутреннего распорядка в целях создания наиболее благоприятных возможностей для реализации предусмотренных законом условий исполнения наказания, обеспечения изоляции, охраны прав, законных интересов осужденных и исполнения ими своих обязанностей", - сказал он.

"К примеру, обеспечена ежедневная возможность принятия душа для беременных женщин и женщин, имеющих при себе малолетних детей", - отметил глава ФСИН.