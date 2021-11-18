Визовый центр ФРГ в РФ с 22 ноября начнет прием документов на визу для ученых и студентов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Визовый центр Германии в Москве начнет с 22 ноября принимать документы на оформление национальной визы для студентов, ученых, научных сотрудников и ряда других категорий. Об этом говорится в четверг сообщении посольства Германии в РФ в Twitter.

"С 22 ноября визовый центр Германии в Москве начинает прием документов на оформление национальной визы для исследователей, приглашенных ученых/научных сотрудников и для некоторых других категорий", - отмечается в сообщении.

На сайте визового центра Германии также указано, что документы на национальную визу смогут подать студенты "с безусловным допуском к обучению в высшем учебном заведении, в колледже довузовской подготовки или на языковом курсе в рамках довузовской подготовки", а также студенты или выпускники высших учебных заведений "для прохождения стажировки в рамках программы международного обмена или во время обучения в университете после 4-го семестра".

Кроме того, документы могут подать обладатели так называемой синей карты (blue card) ЕС и члены семьи претендента на карту, а также исследователи, приглашенные ученые и научные сотрудники, рабочие по найму специалисты со средним профессиональным или высшим образованием и члены семьи вышеперечисленных категорий.

С более подробной информацией о процедуре подачи заявления можно ознакомиться на сайте германского визового центра в Москве.