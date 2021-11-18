Центр Чумакова в 2022 году может начать производство новой вакцины против полиомиелита

МОСКВА, 18 ноября /ТАСС/. Центр им. Чумакова планирует в 2022 году начать производство новой вакцины для профилактики полиомиелита "Полиоваксин". Об этом сообщил директор Федерального научного центра исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов.

"Мы сформулировали свои определения того, что такое платформа по созданию медицинских иммунобиологических препаратов и технология масштабирования производства для увеличения объемов выпуска вакцин в промышленных масштабах. Эти понятия являются базовыми для соединения фундаментальных исследований и создания конечного продукта. За последние пять лет на основе биотехнологической платформы цельновирионных вакцин были созданы семь препаратов, из них большая часть пошла в гражданский оборот. В ноябре мы получили регистрационное удостоверение, а значит, что несмотря на все потрясения, связанные с созданием вакцины против COVID-19, возвращаемся, так сказать, к вакцинам мирного времени, и вакцина "Полиоваксин" для профилактики полиомиелита стоит у нас в планах производства на 2022 год", - сказал он.