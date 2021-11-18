Глава ФСИН рассчитывает на закон о пробации

РЯЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Директор ФСИН России Александр Калашников рассчитывает на принятие закона о пробации - системы работы с бывшими осужденными, вышедшими на свободу.

"Несмотря на общее снижение численности лиц в исправительных учреждениях, криминогенный состав осужденных в местах лишения свободы ухудшился. По итогам 2020 года 50% лиц, содержащихся в учреждениях УИС, ранее отбывали наказание в виде лишения свободы", - подчеркнул он, выступая на проходящем в Рязани V международном пенитенциарном форуме "Преступление, наказание, исправление".

Директор ФСИН отметил, что "в завершающей стадии согласования находится проект федерального закона о пробации, направленный на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения". В законопроекте, по его словам, предусмотрены различные виды пробации - приговорная, пенитенциарная и постпенитенциарная. "Впервые определяется перечень органов исполнительной власти и организаций, вовлеченных в систему пробации, и создается сама система на базе уголовно-исполнительных инспекций, - сообщил Калашников. - Службой пробации будут организованы восстановление и формирование социально полезных связей, содействие в трудоустройстве, получении образования, пособий по безработице, медицинской помощи, пенсионного обеспечения, социальных услуг, социально-правовой и психологической помощи".

Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах форума, он сообщил, что сейчас идет процесс согласования с федеральными органами исполнительной власти и правительством. По его словам, законопроект тщательно прорабатывался ФСИН совместно с Министерством юстиции. "Надеюсь, что в ближайшее время он будет принят", - сказал директор ФСИН.

Число заключенных в РФ

В ходе форума Калашников напомнил, что Россия за последние 10 лет вышла из тройки мировых лидеров по числу заключенных. "В результате совершенствования уголовной политики, расширяющей возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, продолжала последовательно снижаться. По состоянию на 1 января 2021 года в учреждениях УИС содержалось 482 тыс. осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что на 381 тыс. меньше, чем в 2010 году. В мировом рейтинге РФ сместилась с 20-го на 26-е место по количеству заключенных на 100 тыс. населения, а по общему количеству заключенных (среди стран мира - прим. ТАСС) - на четвертое место", - отметил глава ФСИН.