Турчак сообщил, что волонтеры отработали 2 млн заявок о помощи в осеннюю волну пандемии

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Региональные волонтерские центры "Единой России" в осеннюю волну пандемии коронавируса отработали почти 2 млн заявок от медработников и граждан. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Волонтерские центры отработали почти 2 млн заявок от медиков и граждан. Количество активистов в волонтерских центрах "Единой России" в регионах превысило 80 тыс. человек", - сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, слова которого приводит пресс-служба.

С середины октября "Единая Россия" мобилизовала волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии оказывают помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции.

Работа волонтеров

По словам Турчака, одним из наиболее востребованных направлений работы добровольцев остается автоволонтерство. "Наши волонтеры перевезли 11 тыс. врачей, в том числе почти 2,5 тыс. были обеспечены транспортом со стороны депутатов партии разных уровней. За последнюю неделю благодаря такой работе потребность в транспорте во всех регионах обеспечена почти на 100%", - сказал Турчак.

Кроме того, за минувшую неделю добровольцы отвезли 33 тыс. лекарственных наборов людям, проходящим лечение от коронавируса, подавляющему большинству (88%) - непосредственно в день обращения. Медицинским работникам передано 10,5 тыс. продуктовых наборов и более 140 тыс. комплектов горячего питания.

"По лекарственным наборам закрыто более 90% от потребности, по продуктовым наборам - 75%, по горячему питанию - порядка 95%", - подчеркнул Турчак. Кроме того, с начала пандемии представители депутатского корпуса и актива партии отработали более миллиона рабочих смен в медицинских учреждениях, из них более 113 тыс. смен - депутаты "Единой России" разного уровня.

Топливные карты

Как уточнил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, в рамках акции "Мы вместе" трудятся более 250 тыс. человек. В больницах работают около 7 тыс. волонтеров-медиков. Один из вопросов, который требует решения, - обеспечение автоволонтеров топливными картами. Сделать это можно по договоренности с бизнесом, считает депутат.

"Есть льготы - если топливная карта передается в адрес НКО, то она не облагается налогом на прибыль. Это и для компаний определенный бонус, и для многих волонтеров большая поддержка. Мы с Максимом Топилиным (председатель комитета по экономической политике Госдумы - прим. ред.) проработаем технологию, как верифицировать волонтеров и в каком объемы должны быть такие карты", - привели в пресс-службе слова Метелева.