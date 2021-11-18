Башкирия направит на два новых инфекционных госпиталя 2,5 млрд рублей

УФА, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Башкирии направят 2,5 млрд рублей из бюджета республики на строительство двух новых инфекционных больниц в городах Сибай и Туймазы. Начало работам будет дано 11 декабря, сообщил ТАСС глава Башкирии Радий Хабиров в четверг.

По данным Минздрава республики, стоимость строительства первого инфекционного госпиталя в Уфе, построенного с период пандемии, составила порядка 1,8 млрд рублей с учетом оборудования. Еще один госпиталь был построен в Стерлитамаке.

"11 декабря мы планируем заложить камень [начала строительства госпиталей], и в конце января сдать эти два госпиталя. Мы сейчас ведем переговоры с подрядчиками по смете, конечно, нам нарисовали большую сумму, но мы сказали - вот у нас есть 2,5 млрд рублей на два госпиталя. Сейчас же цены на металл очень существенно выросли, и на строительные материалы, но наша задача уложиться в 2,5 млрд рублей", - сообщил Хабиров.

Подрядчик строительства пока не определен. Согласно проекту, площадь объектов составит 9 тыс. кв. м каждый.

О планах по строительству новых госпиталей власти региона сообщили в конце октября, объекты будут сооружены с использованием быстровозводимых конструкций и профинансированы из регионального бюджета.