Эксперт: вопрос неонатального скрининга требует индивидуального подхода в каждом случае

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Индивидуальный подход необходим при применении неонатального скрининга, так как не все желают знать о наличии у своих детей наследственных заболеваний. Такое мнение высказала в четверг ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава России, заведующая лабораторией молекулярной эндокринологии Института регенеративной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.

"Касательно неонатального скрининга, некой такой организационной концепции, честно сказать, я не уверена, что мы и общество к этому готовы <...> Есть люди, <...> которые не хотят знать, и мне кажется, мы не вправе навязывать им это знание", - сказала она на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы ХХI века".

По словам Воронцовой, жизнь некоторых семей информация о наличии у ребенка наследственного заболевания меняет к худшему, даже если речь не идет о тяжелой болезни.

"Сталкиваясь с подобными случаями в практике, могу сказать, что есть семьи, которые однозначно хотят знать, есть семьи, которые однозначно не рады тому, что знают диагноз <...> Поэтому мне кажется, что специалисту на сегодняшний день необходимо вырабатывать индивидуальный подход - присмотреться к семье, присмотреться к родителям, насколько они готовы принять такую информацию и готовы ее как-то более-менее здраво переработать", - добавила она.