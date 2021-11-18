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Водителей Подмосковья призвали отказаться от поездок 20 ноября из-за снегопада

В этот день в Московском регионе ожидается один из сильнейших снегопадов за последние 73 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта и инфраструктуры Московской области рекомендует водителям отказаться от поездок на личном транспорте 20 ноября из-за прогнозируемого сильного снегопада. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства.

"Призываю автомобилистов в сильный снегопад отказаться от поездок на личном транспорте, особенно неопытным водителям. Ни в коем случае не выезжать на дороги на летней резине. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части", - приводятся в тексте слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика.

По данным министерства, в субботу в Московском регионе ожидается один из сильнейших снегопадов за последние 73 года - пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, которые составят четверть от месячного объема. Также прогнозируются ветер с порывами до 18-23 м/с и образование гололедицы.

"Если вы не можете отказаться от поездок на личном автомобиле, то будьте особо аккуратными на дорогах при ухудшении погодных условий, не превышайте скоростной режим и заранее подготовьте машину к поездке", - добавили в пресс-службе.

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