Рассекречены все документы о героях-панфиловцах

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Подвиг воинов дивизии имени генерала Ивана Панфилова при обороне Москвы и героическая деятельность самого Панфилова изучены достаточно полно, все архивные документы на этот счет рассекречены. Такое мнение высказал в четверг ТАСС директор Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), бывший директор Центрального архива Минобороны РФ Игорь Пермяков.

16 ноября исполнилось 80 лет со дня боя советских солдат с гитлеровскими танкистами у разъезда Дубосеково (Волоколамский городской округ Подмосковья). 18 ноября 1941 года при обороне столицы СССР погиб и сам Панфилов.

Отвечая на вопрос о том, могут ли появиться какие-то новые архивные документы, которые еще более полно восстановят картину тех событий, Игорь Пермяков заметил, что выявлено уже "огромное количество документов" и он бы "не рискнул сказать, что могут появиться какие-то новые".

"Потому что эта тема животрепещущая, она очень важная и востребованная в обществе, не только у историков, поэтому этому вопросу уделялось большое внимание. Материалы изучены. И я бы, повторю, не рискнул сказать, что сейчас есть какие-то неизученные документы по этому вопросу, тем более секретные. Документы по этому вопросу все рассекречены", - сказал Пермяков.

По его данным, сейчас готовится телевизионная программа по теме героических действий Панфилова и его подчиненных, в которой будет "много интересных моментов, связанных с этим событием, совершенно разных". "Но однозначно можно сказать, что там были тяжелейшие бои, было очень много смертей, потому что со стороны немцев была очень серьезная группировка, было очень много танков, и наши им противостояли достойно", - отметил директор РГАНИ.

Всенародная любовь

Отвечая на вопрос о том, сколько реально было бойцов 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, сражавшихся с нацистами и погибших в 1941 году под Москвой (изначально в советских СМИ были упомянуты 28 человек), собеседник агентства заметил, что "подвиг совершило все то подразделение или те части, тот полк, который стоял на этом направлении". "Можно сказать - рота, можно сказать - батальон. Поэтому некорректно говорить, что было именно 28 героев, которые пали смертью храбрых в этом сражении", - отметил Пермяков.

Говоря о том, почему за всю историю Советской армии лишь два подразделения были названы по именам командиров, это дивизия имени Василия Чапаева и дивизия имени Ивана Панфилова, директор архива обратил внимание на то, что эти военачальники и их подчиненные пользовались всенародной любовью и уважением.

"Это были командиры, которых знал весь народ. Знал народ о подвиге того личного состава, который был под их командованием. Поэтому, наверное, было принято такое решение", - добавил Пермяков.

Герои-панфиловцы

Генерал Панфилов сформировал свою дивизию летом 1941 года из жителей Казахской и Киргизской ССР. Подразделение начало боевые действия осенью 1941 года под Москвой и во многом способствовало приостановлению наступления немецкой группы армий "Центр". Известен подвиг солдат и офицеров данной дивизии, которые в районе разъезда Дубосеково сумели остановить атаку десятков вражеских танков и других боевых машин, уничтожив часть из них. Этот бой вошел в историю как подвиг 28 героев-панфиловцев. Спустя пять дней после гибели Панфилова дивизии было присвоено его имя.

Соединение принимало участие в боевых действиях до конца Великой Отечественной войны. Перед самым ее завершением оно попало в окружение в Курляндии, однако сумело из него вырваться.

После распада Советского Союза дивизия была расформирована. В 2011 году по решению киргизского руководства она была восстановлена и в настоящее время дислоцируется в городе Токмоке Чуйской области Киргизии.