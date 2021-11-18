Свердловске власти отменили дистанционное обучение для школьников

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Школьники 5-11 классов в Свердловской области с 22 ноября смогут вернуть к очному формату обучения. Об этом сообщил на брифинге в четверг заместитель губернатора региона Павел Креков.

"Начиная с понедельника к учебе приступят все классы средних общеобразовательных школ вплоть до 11 [класса]", - сказал Креков, уточнив, что студенты профессиональных образовательных учреждений, за исключением выпускных курсов, останутся на дистанционном обучении.

Учащиеся 5-11-х классов и студенты профессиональных образовательных организации учились дистанционно в Свердловской области с 8 ноября. При этом младшие классы продолжали посещать школы в обычном режиме при строгом соблюдении противоэпидемических мер.

В Свердловской области с конца сентября наблюдался рост заболеваемости ковидом, однако на данный момент он прекратился. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 170 499 случаев заражения, выздоровели 151 010 человек, умер 8 022 человек. Согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в регионе составляет 43,7%.