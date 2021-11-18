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Власти Прикамья направят 360 млн рублей на привлечение медиков в отдаленные районы

Программа рассчитана на три года

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. По 120 млн рублей ежегодно будет направляться на привлечение врачей и фельдшеров в районы Пермского края, испытывающие наибольшие потребности в медицинских кадрах. Выплаты будут производиться в рамках региональной программы "Медицинские кадры Пермского края", сообщили ТАСС в краевом Минздраве в четверг.

"По программе "Медицинские кадры Пермского края" предусмотрено финансирование на 2022-2024 годы ежегодно по 120 млн рублей. Планируем привлечь по 40-50 врачей и фельдшеров в госмедучреждения, расположенные в муниципальных образованиях с наименьшей обеспеченностью врачами и средними медработниками", - сказали в ведомстве.

По программе предусмотрены единовременные выплаты в размере до 2 млн рублей, если медики приедут в район, в котором живет до 50 тыс. человек. Устроившимся на работу в медучреждения в более крупных населенных пунктах - по 1 млн рублей. Также в рамках программы предусмотрена компенсация аренды жилья для средних медработников, работающих в госмедучреждениях Перми.

Также в ведомстве сообщили, что потребность в среднем медперсонале составляет порядка 1,3 тыс. человек. Для устранения дефицита кадров с сентября 2021 года открылись шесть медклассов в школах, а также началось целевое обучение в средних профобразовательных учреждениях.

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