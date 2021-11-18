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Белгородская область в третий раз стала лучшей в России по строительству дорог

За год в регионе привели в порядок 150 участков дорог

БЕЛГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Белгородская область получила премию Министерства транспорта России "Золотой каток" за реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. Регион стал обладателем награды в третий раз, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"По итогам 2021 года Белгородская область была отмечена символической наградой за достижение лучших показателей белгородских дорожников. Область третий год подряд становится первым субъектом в стране, где досрочно завершаются плановые мероприятия по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - пояснили в пресс-службе.

В 2021 году в Белгородской области в нормативное состояние привели 150 объектов, в том числе 117 муниципальных дорог и 33 региональные. В областном центре в текущем году отремонтировали 13 участков общей протяженностью 12,5 км. Всего в 2021 году Белгородской области на ремонт и строительство дорог выделили порядка 20 млрд рублей.
 

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