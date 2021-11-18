В Краснодарском крае в 2022 году планируют строительство 16 детских садов

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края планируют в 2022 году построить в регионе 16 детских садов для решения проблемы их дефицита, возникшей из-за роста населения, сообщила журналистам вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Краснодарский край является третьим по численности населения регионом в стране, ежегодно на Кубань на постоянное место жительства переезжает большое количество людей, активно ведется жилищное строительство. Из-за этого в крае существуют некоторые проблемы в социальной сфере: нехватка мест в школах и детских садах, дефицит поликлиник по месту жительства.

"Потребность в детских садах в Краснодаре остается острой, и на то есть объективные причины. Результаты переписи, которые мы увидим, многое объяснят. Краснодарский край испытывает серьезную миграционную нагрузку. Нам нужно успевать за растущими потребностями. В планах на следующий год 16 детских садов", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Миньковой.

Уточняется, что до конца 2021 года завершится строительство 13 детских садов, в том числе шести в Краснодаре. Наибольший дефицит таких соцобъектов наблюдается в Краснодаре: в 2018 году город признали миллионником, по предварительным данным прошедшей Всероссийской переписи, численность населения здесь составляет уже около 1,7 млн человек. Так, Минькова отметила, что только в микрорайоне Гидростроителей есть необходимость возведения 10 новых детских садов.

Детские сады, в том числе с ясельными группами строятся в Краснодарском крае по нацпроекту "Демография" и региональным программам, так с 2015 по 2020 год в крае возвели 125 детских садов и корпусов к ним, еще около 100 объектов реконструировали и капитально отремонтировали.