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Центр "Арктурус" вместе с партнерами будет обучать молодежь космическим технологиям

По словам директора центра Константина Гуфана, развитие частно-государственного сотрудничества в космической отрасли - важнейший инструмент для достижения прорывных результатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноября. /ТАСС/. Центр космических технологий "Арктурус" Минобрнауки России совместно с научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и аэрокосмической корпорацией "Новый космос" будет развивать частно-государственное сотрудничество в космической отрасли, обучая детей и молодежь космическим и цифровым технологиям. Соответствующие соглашения подписаны на открывшейся в четверг XIV Международной научно-практической конференции "Пилотируемые полеты в космос", сообщила пресс-служба АК "Новый космос".

"Центр космических технологий "Арктурус" подписал соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, а также с недавно открывшейся аэрокосмической корпорацией "Новый космос". Основная цель соглашений - совместная популяризация космических и цифровых технологий и вовлечение в них детей и молодежи, проведение всероссийских мероприятий по вовлечению исследовательских и технических вузов, организаций кружкового движения и школьных учреждений России в технологические процессы освоения ближнего космоса и Земли в интересах решения прикладных научных задач и формирования актуальной научной повестки", - говорится в сообщении.

По словам директора центра "Арктурус" Константина Гуфана, развитие частно-государственного сотрудничества в космической отрасли - важнейший инструмент для достижения прорывных результатов. Центр намерен поддерживать новые перспективные технологические инициативы в научной повестке. Сегодня работа центра, в частности, акцентирована на инициативном проекте образовательной спутниковой платформы "АркСат" для региональных технических вузов.

Центр "Арктурус", корпорация "Новый космос" и Центр подготовки космонавтов подчеркнули ряд приоритетных направлений сотрудничества. Среди них - вовлечение молодежи в мероприятия по подготовке и запуску космических аппаратов в рамках космических миссий и иных научно-образовательных мероприятий, информационная поддержка всероссийского образовательного проекта "Космический всеобуч" и образовательного курса Chief Space Officer, направленных на развитие инженерных и ИТ-кадров в России.

XIV Международная научно-практическая конференция "Пилотируемые полеты в космос" проходит 17-19 ноября. Организатором конференции ежегодно выступает Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина при поддержке госкорпорации "Роскосмос". Участниками конференции стали эксперты из NASA, Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA, Европейского космического агентства ESA.

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