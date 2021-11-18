ВОЛОГДА, 18 ноября. /ТАСС/. Число безработных в Вологодской области вернулось к допандемийному уровню и составляет на сегодня около 6 тыс. Количество вакантных рабочих мест вдвое превышает число безработных, сообщил в четверг заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

"Мы вернулись к допандемийному количеству безработных, их чуть более 6 тыс., а количество вакансий очень высокое, оно более чем в два раза превышает количество безработных. К сожалению, вакансии касаются в том числе и тех специальностей, где требуется спецподготовка. Например, у нас не хватает младшего медицинского персонала, нужно медицинское образование. Не хватает педагогов, и нужно педагогическое образование. Поэтому кроме ярмарки вакансий наш Центр занятости предлагает услуги по переподготовке желающих", - сказал Тушинов, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире соцсети "ВКонтакте".

Как сообщал губернатор Олег Кувшинников в марте этого года, численность безработных в третьем квартале 2020 года составила в регионе 33 109, а число вакансий не превышало 15 тыс. В прошлом году центры занятости Вологодской области посетили более 60 тыс. человек, из-за пандемии количество безработных резко выросло, поэтому потребовались дополнительные меры поддержки на федеральном и региональном уровнях. В мае сообщалось, что число безработных сократилось в три раза, то есть до порядка 10 тыс.