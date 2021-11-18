В КЧР планируют провести селекцию яков и сделать упор на пятнистых особях

ЧЕРКЕССК, 18 ноября. /ТАСС/. Разведение пятнистых яков считают наиболее перспективным в Карачаево-Черкесии. Для этих целей будет проводиться селекция и завоз новых животных, сообщил ТАСС в четверг руководитель хозяйства "Аламат" Ансар Каитов.

"Мы сейчас хотим селекцию чуть в другую сторону повернуть - привезти быков с Алтая, размешать кровь. И у нас в республике, и в соседних она уже полвека не менялась. Мы серьезно займемся этим со следующего года", - рассказал Каитов.

Он пояснил, что на данный момент в стаде порядка 300 особей маточного поголовья и около 200 телят. Большая часть животных в стаде - черные, эта масть встречается чаще, в связи с этим наименее популярна. Путем завоза быков других мастей - серых, белых - планируется получать пятнистых телят. "Совсем недавно привезли трех белых животных, и вот уже порядка 20% телят в стаде родились пятнистыми", - добавил руководитель хозяйства.

По словам Каитова, круглый год животные находятся у подножия Эльбруса в высокогорной местности Джылы-суу. Летом горные быки поднимаются на высоту порядка 3,7 тыс. метров. Зимой, когда выпадает снег и вершины заметает, яки спускаются ниже, примерно к 2 тыс. метров, где еще можно найти траву, питаются они в основном горными травами и мхом. Само хозяйство находится в ауле Хурзук Карачаевского района, где находится загон для продажи телят.

Помимо работы с горными быками, в хозяйстве занимаются разведением лошадей карачаевской породы и коров, хозяйство расположено в Усть-Джегутинском районе. "Лошадьми мне очень нравится заниматься, там около 300 голов. Все они карачаевской породы, с родословной. В этом направлении я четыре года подряд работаю на отбор по различным критериям и на качество, не на увеличение количества", - добавил Каитов.