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ВС РФ: обряды экстремистских религиозных организаций не могут преследоваться по закону

В постановлении пленума говорится, что они не должны "содержать признаков экстремизма"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Общие богослужения и другие обряды членов признанных экстремистскими религиозных организаций не могут преследоваться по закону и служить основанием для возбуждения уголовных дел. Это следует из постановления пленума Верховного суда РФ.

"В случае принятия судом и вступления в законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности последующие действия лиц, не связанные с продолжением или возобновлением деятельности соответствующей экстремистской организации и состоящие исключительно в реализации своего права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе посредством индивидуального или совместного исповедования религии, совершения богослужений или иных религиозных обрядов и церемоний, сами по себе, если они не содержат признаков экстремизма, не образуют состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 УК РФ", - говорится в постановлении пленума.
 

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