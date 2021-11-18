Около 20% ковид-пациентов больниц Петербурга не завершили или просрочили вакцинацию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Количество привитых пациентов, находящихся в стационарах Петербурга с коронавирусом, составляет около 20% от их общего числа, но они не завершили вакцинацию или вакцинировались более шести месяцев назад. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"С 1 по 15 ноября в Госпиталь для ветеранов войн поступили 1 404 пациента с новой коронавирусной инфекцией, из них с прививками 289 пациентов. Это 20,5% от всех поступивших. Половина из них привита только первым компонентом. В Покровскую больницу поступили 700 человек, из них данные о вакцинации есть у 137 человек. Это 19% от общего числа. 50% из числа привитых прошли вакцинацию одним компонентом, не закончили вакцинацию и заразились в период между прививками. У многих пациентов прошло больше шести месяцев после вакцинации. В больницу святого Георгия поступили 663 пациента. Из них, согласно анамнезу, 156 вакцинированных, из которых 130 с завершенным циклом вакцинации, однако у половины из них прошло более шести месяцев с момента прививки", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, за ноябрь в реанимациях оказались трое пациентов с прививками в Госпитале для ветеранов войн, четверо - в больнице святого Георгия. Также в больнице святого Георгия зафиксировали один летальный исход, пациент был вакцинирован в феврале 2021 года, причиной смерти стала тяжелая соматическая патология.

Согласно данным комитета по здравоохранению, по мере роста общего числа вакцинированных жителей в Санкт-Петербурге число привитых пациентов в больницах будет возрастать. Однако очевидно, что даже люди старшего возраста со многими хроническими заболеваниями благодаря прививке болеют легче, отмечается в сообщении.

Согласно распространенной пресс-службой администрации города справке о показателях эпидемической ситуации, всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,9 млн человек, более 2 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 544 705 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 763 286 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 690 451 человек (3 849 человек за сутки), умерли 25 350 (79 за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 645 случаев заражения.