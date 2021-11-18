Лечение в Краснодаре пострадавших при взрыве газа в Чечне детей займет до двух месяцев

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Лечение детей, пострадавших при взрыве газа в Чечне, в ожоговом центре краевой клинической больницы №1 в Краснодаре, куда их доставили в четверг, займет от трех недель до двух месяцев, состояние двоих из них крайне тяжелое, заявил журналистам руководитель краевого ожогового центра на базе НИИ-ККБ№1 им. С. В. Очаповского Сергей Богданов.

Ранее в четверг специалисты доставили вертолетом четверых детей, пострадавших при взрыве газа в Чечне в ожоговый центр краевой клинической больницы №1 Краснодара, их состояние тяжелое, они находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких, пострадавшие получили ожоги тела и дыхательных путей разной степени тяжести, площадь ожогов от 15 до 55%.

"Лечение будет от трех недель до двух месяцев, прогноз у двух пострадавших пока под большим вопросом, состояние крайне тяжелое", - сообщил Богданов.

Во вторник в Гудермесе в частном домовладении произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали четверо несовершеннолетних. Следственные органы в Чеченской Республике возбудили уголовное дело по данному факту.