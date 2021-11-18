Глава РФПИ: регионы РФ имеют достаточный запас вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российские регионы располагают достаточным запасом вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"За рубежом нашей вакциной привито более 100 млн человек, но приоритет на вакцинации в России. В наших регионах достаточно и "Спутник V" и "Спутник Лайт". Это преимущество, так как во многих странах до сих пор еще нет вакцин", - сказал он в интервью изданию The Bell.

Ранее сегодня в Минздраве РФ сообщили, что министерство направило в регионы дополнительные объемы вакцин "Спутник Лайт" и "Спутник V" и в настоящее время идет активная вакцинация населения от коронавирусной инфекции.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "Эпиваккорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "Ковивак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".