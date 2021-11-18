Волонтеры в Брянской области подарят книги находящимся на самоизоляции пенсионерам

ТАСС, 18 ноября. Книги отечественных и зарубежных классических писателей получат в подарок пенсионеры в Брянской области, которые вынуждены находиться на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса. Литературу будут доставлять волонтеры, с инициативой введения такого способа поддержки пожилых выступили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта и депутаты облдумы, сообщила в четверг пресс-служба правительства Брянской области.

"Десятки книг с произведениями русских и зарубежных писателей-классиков передали в объединенный волонтерский штаб "Мы вместе" активисты ОНФ и депутаты Брянской областной думы. При выполнении заявок на доставку продуктов и лекарств волонтеры подарят их пожилым жителям Брянской области, вынужденным соблюдать режим самоизоляции из-за отсутствия прививки от COVID-19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что идея дарить пожилым людям книги возникла исходя из опыта работы волонтерского штаба в период, когда в регионе уже вводили обязательную самоизоляцию для жителей 65 лет и старше. "Тогда люди просили добровольцев принести им газеты, журналы и книги, чтобы скрасить вынужденный досуг", - добавили в пресс-службе.

Обязательную самоизоляцию для пожилых ввели в Брянской области с 13 октября для профилактики распространения коронавируса. Этот режим не применяется к лицам, переболевшим коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад или прошедшим вакцинацию. Если сотрудник организации старше 65 лет не привит, он отправляется в неоплачиваемый отпуск.

По данным регионального оперативного штаба на 18 ноября, в Брянской области с начала пандемии выявили 85 380 случаев заражения коронавирусом, в том числе 470 за последние сутки. За весь период выздоровел 76 521 человек, умерли 2 103 пациента.