В Башкирию поступило более 18 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

УФА, 18 ноября. /ТАСС/. Партия вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в количестве более 18 тыс. доз поступила в Башкирию. При получении этой прививки жителям следует помнить, что сертификат о вакцинации начинает действовать только через 21 день, сообщила пресс-служба Минздрава региона в четверг.

"В Башкортостан поступили 18,6 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт". О ее наличии можно узнать там, где планируете привиться. Напомним, "Спутник Лайт" - это однокомпонентная вакцина. Нужно делать всего одну прививку, а не две. Однако если раньше человек после прививки "Спутником Лайт" сразу мог получить сертификат о вакцинации, то теперь нужно ждать 21 день, чтобы QR-код начал действовать", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава Башкирии, план вакцинации от коронавируса составляет 2 484 667 человек, общее количество взрослого населения региона превышает 3,1 млн человек. По состоянию на 18 ноября вакцинировались свыше 1,56 млн жителей, это 63% от плана.

В регионе 18 ноября подтвердилось 98 296 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 681. Всего с выздоровлением выписали 87 212 человек, в стационарах лечатся 748 пациентов. За последние сутки зарегистрировали 33 случая смерти от COVID-19, всего за время пандемии умер 3 161 человек, в том числе 2 798 пациентов старше 60 лет.