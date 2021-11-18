Новые двухэтажные поезда запустят между Петербургом и Белгородом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания с 12 декабря запустит новые двухэтажные поезда между Санкт-Петербургом и Белгородом. Об этом журналистам в четверг рассказали в пресс-службе компании.

"Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Санкт-Петербурга в 21:20 и прибывать в Белгород в 14:00. Из Белгорода поезд будет отправляться в 16:32 с прибытием в Санкт-Петербург в 10:13. В пути следования предусмотрены остановки в Москве (вокзальный комплекс Восточный), Орле, Курске и других городах", - рассказали в пресс-службе.

Также ФПК планирует запустить двухэтажный поезд на маршруте Оренбург - Самара - Москва с 3 декабря этого года. Таким образом, с декабря 2021 года по российским железным дорогам будет курсировать 23 пары двухэтажных поездов по 17 маршрутам.

Как пояснили в пресс-службе, расширение сети курсирования двухэтажных поездов обусловлено стабильным спросом на такие перевозки. За период с января по октябрь 2021 года поездки в двухэтажных поездах совершили более 7,4 млн пассажиров, что на 45% превышает показатели допандемийного 2019 года, из них в октябре - 676 тыс. пассажиров, что также почти вдвое превышает уровень октября 2019 года.

Наиболее популярными направлениями для поездок на двухэтажных поездах с начала года стали: Москва - Брянск (16,8% от общего объема перевозок двухэтажными поездами), Москва - Воронеж (13,8% от общего объема), Москва - Санкт-Петербург (11,4%), Санкт-Петербург - Адлер (7,3%), Санкт-Петербург - Мурманск (6,8%), а также Москва - Кисловодск (6,1%).