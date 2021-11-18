При Минобрнауки России создали комиссию по ситуации с арестом научного судна в Дании

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки РФ создало специальную комиссию для проверки фактов, связанных с арестом судна "Академик Иоффе" в порту Скаген ( Дания). Об этом ТАСС в четверг сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

"При Минобрнауки России ведет работу комиссия Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по проведению проверки фактов, связанных с ситуацией, сложившейся с судном "Академик Иоффе" в порту Скаген (Королевство Дания). Комиссию возглавляют заместители министра науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Медведев и Петр Кучеренко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент комиссия министерства устанавливает фактические обстоятельства, приведшие к сложившейся ситуации. Юридический спор идет между Институтом океанологии РАН, которому принадлежит российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", и канадской компанией One Ocean Expeditions Ltd.

На борту судна "Академик Иоффе", по данным Минобрнауки России, находится 61 человек: 38 членов экипажа и 23 участника экспедиции, один из которых гражданин Франции. Все они здоровы, полностью обеспечены провизией. "Решается вопрос о возможной организации репатриации научного персонала участников экспедиции 60-го рейса НИС "Академик Иоффе" и части экипажа судна в случае, если решение вопроса будет затягиваться", - добавили в пресс-службе.

4 ноября посольство РФ в Дании сообщило, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны. Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипмиссия находится в контакте с МИД Дании. По информации российского посольства в королевстве, иск, на основании которого в Дании задержано судно "Академик Иоффе", подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности.