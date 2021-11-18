На Кубани более 30 районов получили субсидии на газификацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Субсидии на газификацию в 2021 году получили более 30 районов Кубани, в том числе Горячий Ключ и Геленджик, сообщается в четверг на сайте администрации Краснодарского края.

"В текущем году в рамках госпрограммы "Развитие ТЭК" субсидии получил 31 муниципалитет. В их числе Горячий Ключ, Геленджик, а также Успенский, Мостовский, Отрадненский, Крыловский районы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Анапе уже завершили строительство трех газопроводов, на объектах идут пуско-наладочные работы. "Газопровод высокого давления протяженностью около одного км построили в хуторе Рассвет. В этом году здесь планируют начать строительство еще одной газовой сети с завершением в 2022 году. Такой же объект появился в селе Супсех. Сейчас там восстанавливают дорожное покрытие. Также новый газопровод низкого давления протяженностью около пяти км появился в станице Анапской. Он позволит газифицировать дома жителей улиц Раевской, Вишневой, Сиреневой, Северной, Анапской и Песчаной", - сообщается на сайте.

До конца года завершатся работы по строительству объектов газоснабжения в станице Гостагаевской и селе Цибанобалка. "Общая протяженность новых, завершенных сетей в Анапе составит более 13 км. Они позволят газифицировать порядка 1 тыс. домовладений. Жители газифицированных поселений могут подать заявку на бесплатную догазификацию, которую проводят за средства единого оператора до границ земельного участка. В крае действует более 400 пунктов приема заявок. Кроме того, заявление можно подать на Едином портале Госуслуг, на сайте Единого оператора газификации, а также на сайтах газораспределительных организаций", - говорится в сообщении.