В Пензенской области ревакцинацию прошел каждый десятый привитый от коронавируса

ПЕНЗА, 18 ноября. /ТАСС/. Ревакцинацию от коронавирусной инфекции в Пензенской области прошли около 60 тыс. человек - каждый десятый житель региона, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона. Ревакцинацию прошел каждый десятый житель региона, завершивший ранее полный курс вакцинации.

"Повторную вакцинацию всеми типами вакцин прошли 59 396 человек", - сказали в министерств. Всего по состоянию на 18 ноября прививку сделали более 700 тыс. человек (при общей численности населения региона в 1,2 млн человек), при этом завершили вакцинацию полностью 567,5 тыс. человек.

По данным министерства, на текущей неделе в Пензенскую область поступили 78,6 тыс. комплектов вакцины "Спутник V", а также 4,8 тыс. доз "Спутника Лайт". "Также в ноябре ожидаются крупные поставки двух видов антиковидной вакцины - "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Пензенской области с 7 октября ввели обязательную вакцинацию для работников сфер торговли и услуг, общественного питания, транспорта, здравоохранения и образования, ЖКХ, госслужащих. Впоследствии перечень расширили, в него включили сотрудников промышленных предприятий, работников СМИ, депутатов регионального и муниципального уровня, сотрудников связи и предприятий в сфере растениеводства, животноводства и охоты.

Кроме того, с 17 ноября в Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для жителей в возрасте 60 лет и старше. Первый компонент прививки жители старшего поколения должны сделать до 15 декабря, в срок до 15 января 2022 года завершить курс вакцинации.