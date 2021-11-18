Тамбовская область станет "пилотом" по внедрению новой системы управления жилыми домами

ТАМБОВ, 18 ноября. /ТАСС/. Тамбовская область станет одним из пилотных регионов, где внедрят новую систему управления многоквартирными домами, разработанная Минстроем России. Об этом сообщает в четверг пресс-служба администрации региона.

По данным обладминистрации, новая система предполагает внедрение модели регионального оператора по управлению жильем, который будет отбирать управляющие компании на основе открытых конкурсных процедур. Цену за услуги регоператора также будет регулировать субъект, это позволит предъявлять к регоператору более серьезные требования, в том числе по соблюдению базовых значений кадровой и материально-технической обеспеченности.

"Модель будет способствовать развитию конкуренции. Ведь управляющие организации, не получившие статус регионального оператора, будут иметь меньше доверия со стороны собственников помещений. Регоператор решит проблему управления аварийными и расположенными на удаленных территориях многоквартирными домами", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Максима Егорова, который 18 ноября принял участие в семинаре-совещании в Москве по вопросу рассмотрения стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Кроме того, новая система управления предполагает объединение двух структур - государственного строительного и жилищного надзора - в единый орган. "Такую схему мы планируем реализовать в Тамбовской области", - отметил глава региона.

Минстрой 12 октября опубликовал проект "Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года". Проект направлен на обеспечение достижения к 2030 году национальных целей и стратегических задач, определенных указами президента России. Среди них - повышение комфорта, качества и уровня жизни россиян, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ, минимизация негативного воздействия на окружающую среду.