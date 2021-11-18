СМИ: самолет с иракскими мигрантами из Белоруссии прибыл в столицу Ирака

КАИР, 18 ноября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Iraqi Airways с иракскими мигрантами, которые намеревались попасть в страны Евросоюза через территорию Белоруссии, прибыл из Минска после промежуточной посадки в Эрбиле в столицу Ирака. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.​​

Как уточняется, борт приземлился в аэропорту Багдада около 21:00 по местному времени (совпадает с московским).

Перед этим воздушное судно с 431 пассажиром на борту около 19:00 совершило посадку в столице Курдского автономного района Ирака. Пресс-секретарь правительства Иракского Курдистана Гутиар Адель проинформировал, что в Эрбиле высадились порядка 95% пассажиров рейса.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и призывают к введению санкций. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.