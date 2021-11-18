Путин наградил орденом Почета главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова

ЧЕРКЕССК, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова орденом Почета за вклад в социально-экономическое развитие региона. Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"За вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Почета Темрезова Рашида Бориспиевича - главу КЧР", - говорится в документе.

Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в семье известного в республике хирурга. В 1998 году окончил Московский открытый социальный университет по специальностям "менеджмент", "финансы и кредит". Работал в коммерческом отделе ОАО "Карачаево-Черкесскнефтепродукт", был коммерческим директором строительного управления, начальником управления производственно-технологической комплектации ОАО "Севкавгидроэнергострой".

С 2004 года Темрезов занимал должность гендиректора Управление капитального строительства КЧР, затем - генерального директора ОАО" Электротехническая компания". До назначения главой КЧР в 2011 году Темрезов возглавлял региональное управление федеральных автомобильных дорог Федерального дорожного агентства.