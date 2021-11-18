В Петербурге установили третий за месяц рекорд по числу вакцинированных от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Третий за месяц рекорд по числу вакцинированных за сутки от коронавируса установили в Санкт-Петербурге. Как сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, за один день прививку получили 35,9 тыс. человек.

"Очередной рекорд по вакцинации: за минувшую среду в Петербурге первым компонентом вакцины привито 21 139 человек. Всего сделано 35 913 инъекций", - рассказали в пресс-службе.

13 ноября пресс-служба комитета сообщила о том, что суточное число закончивших вакцинацию и ревакцинированных превысило рекордные 35,7 тыс. За день до этого количество привившихся составило более 34,3 тыс. человек. Это превысило предыдущий подобный показатель в Петербурге от 23 июля, когда суммарно вакцинировались более 32,9 тыс. человек.

В пресс-службе комитета также отметили, что в Петербурге продолжает увеличиваться число мобильных пунктов вакцинации. Сегодня таковых в городе насчитывается 50, 18 ноября совместными усилиями поликлиники №37 и стоматологической поликлиники №9 открылся мобильный пункт вакцинации на площадке по адресу Чайковского, 27.

Согласно распространенной пресс-службой администрации города справке о показателях эпидемической ситуации, всего с начала массовой вакцинации в Петербурге сделали прививку первым компонентом более 1,9 млн человек, более 2 млн завершили цикл вакцинации. В городе работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций, запас вакцины составляет 544 705 доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 763 286 случаев заражения коронавирусом. По этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровел 690 451 человек (3 849 человек за сутки), умерли 25 350 (79 пациентов за сутки). За последние сутки в городе выявили 2 645 случаев заражения.