Участники Арктического совета создадут базу исследований для сохранения традиций КМНС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Эксперт из стран - участниц Арктического совета создадут базу данных с результатами международных научных исследований, которая поможет сохранить традиции и обычаи коренных малочисленных народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил в четверг заместитель директора представительства Российского государственного гидрометеорологического университета в Москве Андрей Брыксенков.

"По вопросу создания базы данных сведений о результатах научных исследований в Арктике. <…> Предлагается продолжить работу по созданию базы данных международных научных проектов в арктическом регионе совместно с Францией", - сказал он на встрече старших должностных лиц по координации научных исследований в Арктике.

По его словам, реализация проекта ведется представителями Арктического совета. Такая платформа поможет не только сохранить, но и продвигать традиционные знания коренных малочисленных народов Севера. Также она позволит решать задачи, связанные с повышением качества жизни населения, проживающего на Крайнем Севере.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, Арктический совет предоставляет статус наблюдателя неарктическим государствам, межправительственным и межпарламентским организациям, а также неправительственным организациям. В 2021 году, в год 25-летия объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к России.