В Москве наградят лауреатов премии "Гордость нации"

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Церемония вручения наград второй Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России "Гордость нации" пройдет в пятницу в Москве.

По данным организаторов, торжественная церемония начнется в 18:00 в зале "Амфитеатр" Центра международной торговли. Награждение лауреатов состоится в рамках второго Всероссийского форума "Народы России", который 18-19 ноября проводит Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).

"Всего на конкурс на соискание премии в этом году было подано 912 заявок из всех 85 регионов всех восьми федеральных округов. Имена лауреатов II Всероссийской общественной премии "Гордость нации" станут известны только на церемонии награждения, которая состоится в Москве. Для лауреатов готовится насыщенная программа пребывания в столице", - говорится в сообщении на сайте премии.

Премия вручается за выдающийся личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов РФ. Она присуждается по семи номинациям: "За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия", "За вклад в сохранение и развитие родных языков", "За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики", "За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений". Также премию вручают в номинациях "За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества", "За вклад в сохранение и развитие культуры народов России" и "За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях".

В прошлом году лауреатом первой премии "Гордость нации" стал 31 человек, победители прибыли из 17 регионов страны. Каждый из них получил драгоценную статуэтку, диплом и фрачный знак. На фоне пандемии коронавируса организаторы учредили также специальную номинацию "За милосердие и самоотверженность" за вклад в борьбу с инфекцией. Ее лауреатом стала создатель волонтерского штаба помощи пожилым и заболевшим людям, организатор групп быстрого реагирования Ирина Левина.

Проект по организации премии реализуется Общероссийской общественной организацией "Ассамблея народов России" при поддержке Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Госдумы, Общественной палаты России и правительства Москвы с использованием гранта на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. ТАСС выступает генеральным информационным партнером премии.