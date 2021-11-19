Около 17 тыс. тонн продуктов доставили на Чукотку в рамках северного завоза

ТАСС, 19 ноября. Около 17 тыс. тонн продуктов доставили на Чукотку во время летней навигации, этого количества достаточно для обеспечения муниципальных районов округа продовольствием зимой, написал в своем Instagram глава региона Роман Копин.

"В регион завезено 100% топлива и 17 000 тонн продовольствия, в том числе 4 900 тонн социально значимых продуктов. Этого достаточно для обеспечения населенных пунктов до следующей навигации и сдерживания роста цен", - написал Копин.

Губернатор уточнил, что в Певеке еще ожидается доставка шести судов из Архангельска с генеральным грузом на борту для реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Подход судов задерживает сложная ледовая обстановка.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.