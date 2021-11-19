МТС, "Сбер" и ЯрГУ проведут анализ турпотока в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Анализ туристического потока в Ярославской области проведут специалисты МТС, "Сбера", а также сотрудники Ярославского государственного университета им. П.Г.Демидова, соответствующий протокол был подписан в четверг на площадке форума "Большое Золотое кольцо" в Ярославле. Об этом сообщил журналистам и.о.директора департамента туризма региона Владимир Лысенко.

"Необходим анализ туристических потоков, движения наших гостей по региону, их портреты - кто они, откуда, из каких социальных групп, сколько они времени проводят на территории, какие у них предпочтения. Для нас это самая главная и важная информация для оценки существующей ситуации, планирования. Мы увидим более точную картинку той территории, которая является для нас предметом развития", - сказал Лысенко.

На основе Big Data специалисты будут исследовать поведение гостей, оценят туристический потенциал определенных локаций, качество и доступность туристической инфраструктуры. Ученые ЯрГУ им. П.Г. Демидова сопоставят полученные из разных источников цифровые данные, разработают новые алгоритмы анализа информации, выявят закономерности.

"Объединение возможностей МТС, "Сбера", департамента туризма и ЯрГУ позволит не только создать в регионе эффективную систему принятия управленческих решений, основанную на Big Data, но и масштабировать ее на все Золотое кольцо России", - сообщил журналистам ректор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Александр Русаков.

Межрегиональный форум "Большое Золотое кольцо" проходит в Ярославле 18 и 19 ноября. В мероприятии принимают участие представители Федерального агентства по туризму, органов власти регионов, туристического рынка. Цель форума - выработать общий подход к развитию проекта "Большое Золотое кольцо", создать общую программу продвижения, сформировать конкурентный турпродукт с учетом ресурсов территорий.