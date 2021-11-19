Власти Сахалинской области выкупят квартиры в крупном ЖК для соцработников

ТАСС, 19 ноября. Власти Сахалинской области будут выкупать квартиры в строящемся микрорайоне "Уюн" в Южно-Сахалинске для предоставления их жителям островного региона в качестве арендного жилья, сообщается на сайте областного правительства.

"Обеспечить сахалинцев и курильчан доступным и комфортным жильем - наша приоритетная задача. В новостройках приобретаются квартиры, которые будут предоставлены сахалинцам в качестве арендных. Четыре дома будут выкуплены единым институтом развития ДОМ.РФ. Необходимые объемы такого жилья сейчас уточняются. Плата за проживание в арендных домах значительно ниже среднерыночной по региону. Как правило, квартиры в них предоставляют работникам социальной сферы", - приводятся в сообщении слова главы региона Валерия Лимаренко.

В рамках первого этапа первой очереди проекта "Уюн" возведут три жилых дома на 400 квартир для продажи в рынок. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года. Всего в рамках реализации проекта на севере Южно-Сахалинска планируется возвести 300 тысяч квадратных метров жилья - это более 7 тыс. квартир.