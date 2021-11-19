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Пандемия COVID-19

Экс-помощника Трампа обязали представить данные в рамках расследования по борьбе с ковидом

Комитет Палаты представителей Конгресса США выясняет, не допустила ли администрация бывшего президента серьезных ошибок при принятии мер по борьбе с пандемией

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Американские законодатели, выясняющие, допустила ли администрация 45-го президента США Дональда Трампа ошибки в борьбе с пандемией нового коронавируса, запросили информацию и документы у экс-главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро. Об этом сообщила в четверг газета Politico.

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По сведениям издания, комитет Палаты представителей Конгресса США, который проводит данное разбирательство, направил Наварро соответствующую судебную повестку. От него требуют предоставить документы к 8 декабря, а также лично ответить на вопросы законодателей к 15 декабря. Ранее конгрессмены уже направляли Наварро такие запросы, однако он их добровольно не выполнил.

В публикации не уточняется, какие именно документы, имеющиеся у Наварро, интересуют конгрессменов. Члены комитета ранее утверждали, что Наварро мог давать ненадлежащие рекомендации Белому дому относительно закупок медицинских принадлежностей во время пандемии. Экс-глава Национального совета по торговле заявил журналистам, что считает данное расследование и отправку ему повестки "охотой на ведьм".

Указанный комитет был создан в прошлом году. Входящие в него законодатели выясняют, не допустила ли администрация Трампа серьезных ошибок при принятии мер по борьбе с пандемией, следовала ли она рекомендациям экспертов.

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