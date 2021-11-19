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"Известия": Роскомнадзор заблокировал 1 900 ссылок на аниме-сериалы из-за сцен жестокости

По данным газеты, во многом это коснулось только нелегальных распространителей контента

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор заблокировал и добился удаления более 1,9 тыс. ссылок, ведущих на сайты или веб-страницы с мультипликационными произведениями и аниме-сериалами, которые изобилуют жестокими сценами. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия".

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"С марта 2021 года в Роскомнадзор поступил ряд судебных решений в отношении мультипликационных и аниме-сериалов. В рамках Единого реестра [запрещенной информации] ведется системная работа по выявлению и удалению запрещенных к распространению на территории РФ материалов такой направленности", - сообщили газете в Роскомнадзоре.

В РКН рассказали "Известиям", что в заблокированных мультипликационных произведениях изображается процесс нанесения увечий, несовместимых с жизнью, демонстрируются сцены насилия, убийств, расчленения человеческих тел. Такой контент может нести для подростков высокий потенциал рисков идентификации себя с подобными персонажами и их действиями, считают в ведомстве.

"Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме (популярного среди подростков вида мультипликации) может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная", - заявили газете в пресс-службе ведомства. Там добавили, что сцены насилия и жестокости в представленных произведениях могут нанести существенный вред духовному развитию и психоэмоциональному состоянию подростков. По данным газеты, ведомство не публикует названия произведений, которых коснулись ограничения, но отмечает, что их несколько десятков.

Рассматривать большое количество исков о запрете аниме по ссылкам на различных популярных сайтах районные суды в Петербурге начали в январе этого года. По решению суда запрещенными в РФ признали популярное аниме "Тетрадь смерти", размещенное на сайте jut.su, а также более 10 других мультфильмов. В прокуратуре Петербурга сообщали ТАСС, что претензии надзорного ведомства касаются только конкретных ссылок на сайты и связаны с тем, что на порталах не было возрастных ограничений по просмотру такого контента. Эксперты в озвученных на заседаниях судов заключениях пришли к выводу, что такие мультфильмы могут отрицательно влиять на психику детей. Согласно данным "Известий", принятые судами решения во многом коснулись только нелегальных распространителей контента. Легальные же удалили материалы самостоятельно.

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