В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 ноября. /ТАСС/. Повышенная опасность схода лавин объявлена в пяти районах Камчатки из-за циклона, сообщается на сайте регионального противолавинного центра.

Отмечается, что лавинная опасность объявлена "в период с 00:00 21 ноября по 23 ноября года включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Соболевского, Елизовского (особенно бассейна реки Паратунка), Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский".

Подход очередного циклона на Камчатку синоптики прогнозируют к выходным. Он принесет в разные районы края снег и ветер.