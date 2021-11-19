В Хабаровском крае закрыли для автобусов участок трассы А-376 из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Движение пассажирских автобусов ограничили по дороге от Комсомольска-на-Амуре до поселения Лидога в Хабаровском крае, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

"С 11:30 (04:30 мск) 19 ноября 2021 года в превентивных целях в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями введено ограничение для движения пассажирских автобусов на участке п. Лидога - г. Комсомольск-на-Амуре федеральной автодороги А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре (на протяжении 160 км)", - говорится в сообщении.

По территории Хабаровского края в пятницу отмечается небольшой снег, скорость ветра в разных районах 7-14 м/с.