В РДШ пришло более 5 тыс. сообщений об организациях, помогающих бездомным животным

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) уже получило более 5 тыс. информационных сообщений об организациях, оказывающих помощь бездомным животным, в рамках сбора информации для создания единой информационной базы таких животных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РДШ.

"На данный момент Российское движение школьников осуществляет сбор данных об организациях, которые оказывают помощь бездомным животных. На сегодня поступило более 5 тыс. информационных сообщений, из которых было выделено более 400 приютов для бездомных животных, более 200 фондов и сообществ, оказывающих помощь животным, более 50 центров передержки и более 40 других организаций по работе с животными", - рассказали в пресс-службе.

Следующим этапом станет создание информационной платформы, где будет отражена информация о приютах и о добровольческих отрядах и индивидуальных волонтерах, которые оказывают животным помощь. Как напомнили в РДШ, присоединиться к созданию информационной базы может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте Российского движения школьников и подать заявку на "Карту приютов России" в разделе "Проекты". "В заявке нужно будет указать информацию о приютах или других организациях по работе с животными, находящихся в регионе участника или на территории других субъектов Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.

Вся полученная информация будет проанализирована и проверена. Далее она будет доступна только авторизованным и паспортизированным добровольческим отрядам, каждый из которых сможет выбрать себе приют и взять его под защиту.

Создание единой информационной базы бездомных животных России проходит в рамках Всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы". Этот проект реализуется Российским движением школьников в рамках направленного на развитие волонтерской активности среди детей и подростков школьного возраста федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование".

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" предложение одной из участниц создать карту приютов для бездомных животных, поскольку необходимо обмениваться информацией и опытом по этому вопросу. Путин отметил, что помощь животным - это "не просто благородный вид деятельности, а очень важный".